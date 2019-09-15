https://static.news.ru/photo/b454c1b6-d7ac-11e9-979e-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Заворотнюк Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Семья российской актрисы Анастасии Заворотнюк отказалась принимать помощь друзей артистки, находящейся, по предварительным данным, в реанимации московской клиники в тяжёлом состоянии. В окружении пациентки заявили, что родственники предпочли молиться.

Они сказали: «Чем тут поможешь? Надо молиться», — цитирует знакомых Заворотнюк « Комсомольская правда ».

Об ухудшении здоровья актрисы стало известно 13 сентября. СМИ сообщали, что звезду доставили в реанимацию с отёком мозга. Вечером 14 сентября её муж Пётр Чернышёв и мать экстренно приехали к ней в больницу. 15 сентября пациентку подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. В тот же день она впала в глубокую кому.

Ранее News.ru сообщал, что лечение пациентов с опухолью головного мозга, которая, предположительно, есть у Анастасии Заворотнюк, заключается в терапии, способной продлить жизнь. Больные с таким диагнозом живут в среднем около двух лет, рассказал врач-онколог Андрей Пылёв.