Семья российской актрисы Анастасии Заворотнюк отказалась принимать помощь друзей артистки, находящейся, по предварительным данным, в реанимации московской клиники в тяжёлом состоянии. В окружении пациентки заявили, что родственники предпочли молиться.
Они сказали: «Чем тут поможешь? Надо молиться», — цитирует знакомых Заворотнюк «Комсомольская правда».
Ранее News.ru сообщал, что лечение пациентов с опухолью головного мозга, которая, предположительно, есть у Анастасии Заворотнюк, заключается в терапии, способной продлить жизнь. Больные с таким диагнозом живут в среднем около двух лет, рассказал врач-онколог Андрей Пылёв.