«Надо было молчать»: бывший муж Пугачевой обвинил Галкина в ее отъезде Бывший муж Пугачевой Болдин: Алла была бы в России, если б не Галкин

Фото: Сандурская Софья /Агентство «Москва»

Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов)

Певица Алла Пугачева никогда бы так себя не повела и была бы в России, если бы не Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), предположил в разговоре с NEWS.ru продюсер и бывший муж артистки Евгений Болдин. По его мнению, именно супруг Примадонны виноват в отъезде семьи за границу после начала специальной военной операции на Украине.

Алла никогда не проявила бы себя так и была бы в России, если бы не Галкин. Все понимают, что только из-за него она так себя ведет. Это касается всех ее скандальных высказываний, в том числе и последних, — считает Болдин.

По его мнению, Пугачевой не стоило произносить фразу о «холопах и рабах». Болдин придерживается точки зрения, что артистка так поступила именно из-за мужа.

Нельзя было так говорить о российском народе. Но это не ее слова, а Галкина. Ей надо было молчать, — считает продюсер.

Он посоветовал бывшей жене «остановиться и ничего больше не говорить о России». Болдин допускает, что в будущем Пугачева может вернуться в страну.

Певица прожила с Евгением Борисовичем восемь лет в браке, они развелись в 1993 году. Болдин был главным администратором Союзконцерта, согласовывал и организовывал выступления всех советских артистов в 1970–1980-х и работал концертным директором Пугачевой.

Ранее продюсер высказался о прощении исполнительницы хита «Арлекино». По его мнению, это может произойти лишь спустя некоторое время. Болдин назвал Пугачеву патриоткой и напомнил, что много лет назад она всегда защищала СССР на пресс-конференциях за границей, когда его критиковали иностранные журналисты.