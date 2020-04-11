Надежду Бабкину вывели из медикаментозной комы

Врачи вывели Надежду Бабкину из медикаментозной комы и собираются переводить с ИВЛ на кислород. У певицы заметна положительная динамика в состоянии.
Об этом рассказала близкая подруга артистки — врач Маргарита Королёва. Она объяснила, что первые дни для Бабкиной были тяжёлыми, когда сложно справиться с болезнью, поэтому певица лежала в реанимации,
Королёва добавила, что диагноз «коронавирус» у артистки не подтверждён, официально она лежит в больнице с вирусной двусторонней пневмонией. Организм звёздной пациентки сильно ослаб от процедур, поэтому к ней пускают только медперсонал. Даже сыну Бабкиной Даниилу пока вход в палату к матери запрещён.
Певица лежит в палате одна, она проходит лечение в частной клинике, ей обеспечен высококвалифицированный уход. Родственники артистки постоянно находятся на связи с докторами.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Бабкина находится в закрытом инфекционном боксе в частной клинике. Сутки пребывания здесь обходятся в среднем в 25 тысяч рублей за размещение в палате повышенного комфорта.
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