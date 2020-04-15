Надежду Бабкину перевезли в «звёздный» госпиталь

https://static.news.ru/photo/7c82aa8c-7f45-11ea-ac96-fa163e074e61_660.jpg Надежда Бабкина Фото: Anatoly Lomokhov /Global Look Press

Певицу Надежду Бабкину перевезли в госпиталь им. Вишневского, который находится в подмосковном Красногорске. В этом медицинском учреждении лечились многие звёзды.

Ранее артистка находилась в Коммунарке. Медицинские специалисты диагностировали у неё обширную двустороннюю пневмонию. При этом анализы на коронавирус у артистки показали отрицательный результат.

По данным «МК», Бабкина сама изъявила желание переехать в «звёздный» госпиталь. Ей уже выделили отдельную палату.

Как ранее писал NEWS.ru, историк моды Александр Васильев, слёгший с двусторонней пневмонией, считает, что его заразила певица Надежда Бабкина.

Васильев общался с артисткой 31 марта на съёмках «Модного приговора». На следующий день её экстренно госпитализировали с воспалением лёгких.