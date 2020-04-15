Надежду Бабкину перевезли в «звёздный» госпиталь

Певицу Надежду Бабкину перевезли в госпиталь им. Вишневского, который находится в подмосковном Красногорске. В этом медицинском учреждении лечились многие звёзды.
Ранее артистка находилась в Коммунарке. Медицинские специалисты диагностировали у неё обширную двустороннюю пневмонию. При этом анализы на коронавирус у артистки показали отрицательный результат.
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Как ранее писал NEWS.ru, историк моды Александр Васильев, слёгший с двусторонней пневмонией, считает, что его заразила певица Надежда Бабкина.
Васильев общался с артисткой 31 марта на съёмках «Модного приговора». На следующий день её экстренно госпитализировали с воспалением лёгких.
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