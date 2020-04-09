Надежду Бабкину изолировали от всех в инфекционном боксе

https://static.news.ru/photo/ba98a228-7850-11ea-8ad0-fa163e074e61_660.jpg Надежда Бабкина Фото: Anatoly Lomokhov /Russian Look/Global Look Press

Певицу Надежду Бабкину, которая из-за двусторонней пневмонии была введена в состояние медикаментозной комы и подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких, изолировали от всех и поместили в закрытый инфекционный бокс. Об этом заявил пресс-атташе артистки Александр Велор.

По его словам, Бабкиной сделали несколько тестов на коронавирус, которые дали отрицательный результат. Однако здоровью певицы угрожает пневмония. В данное время никого из родных и друзей к ней не пускают.

Велор добавил, что у Надежды Бабкиной давно были проблемы со здоровьем. Из-за пониженного иммунитета звезда часто обращалась за помощью к врачам, передаёт портал Wday.ru.

Ранее NEWS.ru писал, что Надежда Бабкина введена в искусственную кому. Анализы на коронавирус у артистки отрицательные, но врачи диагностировали у неё обширную двустороннюю пневмонию. Родные певицы тщательно скрывают информацию, молодой бойфренд Бабкиной Евгений Гор буквально накануне тревожных известий уверял, что певица якобы сидит дома и занимается хозяйством.