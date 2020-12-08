Надежда Михалкова поделилась редким фото с сестрой Анной и братом Артёмом

https://static.news.ru/photo/1c46dcf4-3978-11eb-a9ae-fa163e074e61_660.jpg Надежда Михалкова Фото: nadiamixalkova/instagram.com

Дочь режиссёра и актёра Никиты Михалкова Надежда выросла в большой семье. Представительница известной творческой династии часто видится со своими родными. На этот раз она позавтракала с сестрой Анной и братом Артёмом, которого поздравила с днём рождения.

Артём Никитич, ты лучший брат! Ты говоришь , что я мало обычно пишу под фотографиями, но зачем много писать и главное, что можно больше написать, чем «я люблю тебя, дорогой мне человек», будь здоров, а со всем другим мы разберемся с Аней. С днём рождения! — написала Михалкова под фото, опубликованным в Instagram.

Артём Михалков не только актёр, но и режиссёр. Однако мужчина не ведёт соцсети и редко выходит в свет. При этом наследник Никиты Сергеевича часто проводит время со своими сёстрами и недавно даже ездил с ними на отдых.

У Надежды Михалковой двое детей от режиссёра Резо Гигинеишвили. Прожив семь лет в браке, пара разошлась. Причиной разрыва тогда считали бизнесвумен Надежду Оболенскую. Недавно Гигинеишвили косвенно подтвердил слухи о разводе с Оболенцевой. Они поженились в июле прошлого года.

Как сообщал NEWS.ru, ранее Надежда Михалкова опубликовала новую фотографию с детьми.