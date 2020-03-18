https://static.news.ru/photo/dee2f5f6-6915-11ea-a07e-fa163e074e61_660.jpg Надежда Бабкина Фото: Russian Look/Global Look Press

Российская певица Надежда Бабкина призналась, что в молодости они жила одними эмоциями, поэтому не заботилась об окружающих. Так она закрутила роман с женатым мужчиной.

Он красивый был — невозможно! Пел просто как бог, такой голосок ангельский. Естественно, вокруг него вились девки. И я туда же, в этот хоровод. Но, как ни странно, он откликнулся на моё внимание к нему, — рассказала звезда.

По её словам, о любовной связи со временем все узнали. Её отца вызвали на педагогический совет, чтобы он дал моральную оценку поведению своей дочери. Но он встал на её защиту, что поразило Бабкину. Однако «запретные отношения» пришлось закончить, передаёт KP.RU.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Бабкина призналась, что обсуждала вопрос деторождения со своим молодым возлюбленным Евгением Гором. Звёздная пара, учитывая разницу в возрасте (30 лет), сошлась на том, что усыновление может стать для них оптимальным вариантом.