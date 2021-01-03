Бабкина устроила вечеринку в стиле disco в загородном особняке

https://static.news.ru/photo/da851eaa-4da6-11eb-8445-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина, получив возможность отдохнуть от дел праздных на новогодней неделе, недолго думая отправилась в деревню. Впрочем, праздник она отмечала не в окружении коров, гусей и поросят, а в компании с близкими людьми и с собственным творческим коллективом.

Новый год певица и телеведущая провела на вечеринке в стиле disco. В уютном загородном особняке артистка вдоволь повеселилась и примерила наряд из 1980-х годов.

Новый год — семейный праздник. А мой коллектив — моя вторая семья. Поэтому праздник мы традиционно отмечаем все вместе, — объяснила Бабкина в Instagram.

От души попраздновав и потанцевав, артистка отправилась на прогулку по январским сугробам. Она облачилась в бирюзовый пуховик с мехом и брюки-дудочки. Она отметила, что сейчас «в деревне настоящая зимняя сказка». По словам певицы, в окружении заснеженных елей ей то и дело кажется, что вот-вот покажется Морозко и поинтересуется: «Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная?»

Что касается новогодней ёлки, то её Бабкина наряжала вместе со всей семьёй. В тот момент для певицы, по её признанию, главным было, чтобы в процесс оказались вовлечены все родные.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Надежда Бабкина выпустила автобиографию «Модная народная». В год 70-летия она пообещала рассказать правду о своей жизни.