https://static.news.ru/photo/a9a6a840-60a2-11ea-bcd8-fa163e074e61_660.jpg Надежда Бабкина Фото: ngbabkina/instagram.com

Российская певица Надежда Бабкина сообщила, что в 1974 году, будучи на девятом месяце беременности, едва не покончила с собой.

Об этом она рассказала в эфире программы «Секрет на миллион». По её словам, это произошло после того, как в канун Нового года она невольно стала свидетельницей измены своего мужа. Однако остановил её ребёнок в животе.

Данила все колотился, как будто просил: «Мама остановись». Я это поняла и мне стало неважно, кто там с кем, мне было важно сохранить сына, — рассказала она.

Ранее NEWS.ru писал о том, что британская телеведущая Кэролайн Флэк покончила с собой. В 2009 году она непродолжительное время встречалась с принцем Гарри.