https://static.news.ru/photo/a4803096-582a-11ea-952f-fa163e074e61_660.jpg Надежда Бабкина Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Надежда Бабкина расплакалась на съёмках программы Леры Кудрявцевой, когда речь зашла о главном секрете жизни звезды. На шоу «Секрет на миллион» певице задали главный вопрос передачи.

До этого момента Бабкина честно отвечала на вопросы ведущей о детях, родственниках, тайных желаниях и любимых мужчинах. Но когда в руках у певицы оказался конверт с вопросом на миллион, Бабкина расплакалась навзрыд.

Сейчас будет знать вся страна. Надо с этим покончить раз и навсегда. Никто никогда этого не знал, — сказала артистка.

Кадр из программы

Анонс программы транслировал телеканал НТВ . Бабкина с честью ответила на самые провокационные вопросы. На съёмки певица пришла в ярком образе — с эффектным макияжем, в пурпурном жакете.

Ранее NEWS.ru сообщал, что концертный директор певицы Надежды Бабкиной Сергей Горох прокомментировал заявление шоумена Рустама Солнцева о драке певицы с народной артисткой Надеждой Кадышевой. По его словам, все эти высказывания мог себе позволить только невоспитанный человек.