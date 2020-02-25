Надежда Бабкина расплакалась на съёмках программы Леры Кудрявцевой, когда речь зашла о главном секрете жизни звезды. На шоу «Секрет на миллион» певице задали главный вопрос передачи.
До этого момента Бабкина честно отвечала на вопросы ведущей о детях, родственниках, тайных желаниях и любимых мужчинах. Но когда в руках у певицы оказался конверт с вопросом на миллион, Бабкина расплакалась навзрыд.
Сейчас будет знать вся страна. Надо с этим покончить раз и навсегда. Никто никогда этого не знал, — сказала артистка.
Анонс программы транслировал телеканал
Ранее NEWS.ru сообщал, что концертный директор певицы Надежды Бабкиной Сергей Горох прокомментировал заявление шоумена Рустама Солнцева о драке певицы с народной артисткой Надеждой Кадышевой. По его словам, все эти высказывания мог себе позволить только невоспитанный человек.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен