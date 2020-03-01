https://static.news.ru/photo/83cd5d8e-5bb7-11ea-a8c8-fa163e074e61_660.jpg Надежда Бабкина Фото: Антон Кардашов/АГН «Москва»

Певица Надежда Бабкина заявила, что у неё бывают периоды, когда ей необходимо побыть в одиночестве. По словам Бабкиной, в данный момент она переживает именно такой период и живёт отдельно от своего мужа Евгения Гора, который на 30 лет младше народной артистки РСФСР.

Это заявление певица сделала в эфире программы «Секрет на миллион» на канале НТВ. Бабкина подчеркнула, что признание не означает, что супруги расстались — муж артистки приходит к ней гости. Певица отметила, что не беспокоится об общественном мнении, так как у неё уже выработался иммунитет к сплетням.

Как нас только ни пеняли. <...> Но я толстокожая, я выдержу, — высказалась Бабкина.

Певица также заявила, что муж не использует её известность в личных целях. Гор является владельцем бизнеса, в котором чувствует себя абсолютно реализованным, заверила Бабкина.

Ранее в феврале шоумен Рустам Солнцев заявил, что однажды во время съёмок «Новогоднего огонька» Надежда Бабкина подралась с Надеждой Кадышевой. Как передавал NEWS.ru, концертный директор Бабкиной назвал заявление Солнцева «тявканьем».