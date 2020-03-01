Певица Надежда Бабкина заявила, что у неё бывают периоды, когда ей необходимо побыть в одиночестве. По словам Бабкиной, в данный момент она переживает именно такой период и живёт отдельно от своего мужа Евгения Гора, который на 30 лет младше народной артистки РСФСР.
Это заявление певица
Как нас только ни пеняли. <...> Но я толстокожая, я выдержу, — высказалась Бабкина.
Певица также заявила, что муж не использует её известность в личных целях. Гор является владельцем бизнеса, в котором чувствует себя абсолютно реализованным, заверила Бабкина.
Ранее в феврале шоумен Рустам Солнцев заявил, что однажды во время съёмок «Новогоднего огонька» Надежда Бабкина подралась с Надеждой Кадышевой. Как передавал NEWS.ru, концертный директор Бабкиной назвал заявление Солнцева «тявканьем».
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен