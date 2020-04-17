Надежда Бабкина прикована к постели и продолжает общаться жестами

https://static.news.ru/photo/0bdf0eea-80b4-11ea-a23c-fa163e074e61_660.jpg Надежда Бабкина Фото: ngbabkina/instagram.com

Народная артистка РФ Надежда Бабкина находится в стабильно тяжёлом состоянии, однако врачи заметили небольшую положительную динамику. Певица лежит в отделении кардиореанимации с диагнозом двусторонняя пневмония. Коронавирус у неё не подтверждён.

Надежде Георгиевне незначительно лучше. Дышит уже сама, без ИВЛ, но по-прежнему через трахеостомическую трубку. Она в сознании, общается жестами. Площадь поражённых лёгких уменьшается. Ряд показателей в крови сильно превышен, но терапия даёт положительные результаты, — цитирует медиков StarHit.

Историк моды Александр Васильев, слёгший с двусторонней пневмонией, считает, что его заразила певица Надежда Бабкина. Васильев общался с артисткой 31 марта на съёмках «Модного приговора». На следующий день её экстренно госпитализировали.

Родные певицы тщательно скрывают информацию о состоянии её здоровья. Так, молодой бойфренд Бабкиной Евгений Гор буквально накануне тревожных известий уверял , что певица якобы сидит дома и занимается хозяйством.

15 апреля певицу перевезли в госпиталь им. Вишневского, который находится в подмосковном Красногорске, писал NEWS.ru.