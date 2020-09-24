Надежда Бабкина назвала песню, изменившую её судьбу

https://static.news.ru/photo/db5245e0-fe61-11ea-ac66-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певица Надежда Бабкина в своём Instagram поздравила с 75-летием поэтессу Ларису Рубальскую и назвала песню, которая кардинально изменила её судьбу.

По словам Бабкиной, в середине 90-х годов она не пользовалась большой популярностью. Однако в какой-то момент ей позвонила композитор Лора Квинт. Она заявила, что вместе с Рубальской для исполнительницы была создана песня «Ну, и что, что обжигалась».

Позже Бабкина успешно исполнила композицию на «Песне года — 1995».

После того, как состоялась премьера песни, моя жизнь действительно перевернулась в обратную сторону. И всё благодаря Ларисе. С Днём рождения, дорогая! — написала Бабкина в социальной сети.

Ранее NEWS.ru писал, что Бабкина сообщила, что основная часть расходов по обучению внуков в элитной подмосковной гимназии лежит на её сыне, а не на ней. Учёба в этой гимназии обходится в 700 тысяч рублей в год.