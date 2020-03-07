https://static.news.ru/photo/32385678-609d-11ea-b73a-fa163e074e61_660.jpg Надежда Бабкина и Евгений Гор Фото: ngbabkina/instagram.com

Артистка Надежда Бабкина призналась, что обсуждала вопрос деторождения со своим молодым возлюбленным Евгением Гором. Звёздная пара, учитывая разницу в возрасте (30 лет), сошлась на том, что усыновление может стать для них оптимальным вариантом.

По словам певицы, они не могут осуществить задуманное, потому что у них нет на это времени. При этом под опекой артистки находится множество детей из ансамбля «Русская песня».

Двоих или троих детей можно было бы. Если бы мне не трепали нервы по жизни, то, наверно, всё было бы как у людей, — рассказала звезда в эфире программы «Секрет на миллион».

Ранее NEWS.ru сообщал, что концертный директор певицы Надежды Бабкиной Сергей Горох прокомментировал заявление шоумена Рустама Солнцева о драке певицы с народной артисткой Надеждой Кадышевой. По его словам, все эти высказывания мог себе позволить только невоспитанный человек.