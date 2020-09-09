Надежда Ангарская рассказала о закрытии Comedy Woman

https://static.news.ru/photo/756e88ec-f312-11ea-a27a-fa163e074e61_660.jpg Надежда Ангарская Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Участница женского юмористического шоу Comedy Woman Надежда Ангарская подтвердила информацию о закрытии проекта. Шоу наравне с Comedy Club пользовалось большой популярностью у зрителей, его участницы становились настоящими звёздами, получали хорошие заказы на концерты и корпоративы.

Первые слухи о закрытии передачи о прекращении съёмок появились в декабре прошлого года, но тогда мало кто в это поверил и обратил внимание. Ангарская в эфире YouTube-канала «Эмпатия Манучи» подтвердила , что новых выпусков больше не будет. По словам артистки, для неё самой это стало полной неожиданностью.

Закрыли! Приезжаю на собрание у продюсера, такая возвышенная... Говорит: «Я закрываю проект!» Десять с половиной лет и вот закрыли. Почему так? Изжил себя проект? Я бы сказала, что денег не приносит. У продюсеров другое видение, — рассказала Ангарская.

Артистка призналась, что очень жаждала возобновления съёмок, так как влезла в кредиты. Но всё же и без телеэфиров сумела справиться с этой проблемой и закрыть сразу четыре кредита из семи.

Совсем другое мнение не так давно выразила другая участница шоу Надежда Сысоева. Она рассказала о своём романе с автором шоу и выразила надежду на скорые съёмки новых выпусков.

Ранее NEWS.ru сообщал, что певице и телеведущей Надежде Бабкиной, которая уехала со своим коллективом на гастроли после долгого перерыва, нашли замену на съёмках телепередачи «Модный приговор». Новой участницей ток-шоу станет Надежда Ангарская, получившая популярность в шоу Comedy Woman.