«Надеяться можно только на себя»: Штурм об охране в «Крокусе» Штурм назвала символической охрану в «Крокус Сити Холле»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Певица Наталья Штурм в Instagram (деятельность в РФ запрещена) рассказала о «чисто символической», по ее мнению, охране в «Крокус Сити Холле», где она побывала две недели назад на концерте группы «Парк Горького». По словам исполнительницы, она испытывает чувство опасности на больших концертных площадках. Штурм считает, что посетителям крупных концертов приходится надеяться «только на себя».

Охрана при входе [в «Крокус Сити Холл»] чисто символическая. <...> Чувство опасности на больших площадках, где каждый, как в аквариуме мишень. Места большого скопления людей всегда опасны, как и торговые центры, и метро... Наша жизнь — как повезет, надеяться можно только на себя. Люди, будьте бдительны! — предположила Штурм.

Ранее сообщалось, что Штурм оказалась среди эвакуированных из загоревшегося на улице Черняховского на севере Москвы жилого дома. Артистка рассказала, что смотрела кино и заметила, как резко пропал Wi-Fi. За несколько минут до этого она прочитала о пожаре в новостях.

До этого Штурм обвинила в начавшихся в ее жизни неудачах известного медиума Александра Шепса. По словам артистки, во время ее участия в шоу «Экстрасенсы. Реванш» в ноябре Шепс разбил ее любимую тарелку с календарем племени ацтеков, привезенную из Мексики, после чего в ее жизни началась «черная полоса».