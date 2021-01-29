«Начинаю путаться»: поклонников удивила схожесть жены и дочери Николаева

https://static.news.ru/photo/62ff7c4e-62fb-11eb-ad87-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Музыкант Игорь Николаев поделился с поклонниками фотографией из Майами, где он отдыхает со своей супругой Юлией Проскуряковой.

Сейчас 61-летний артист и его 38-летняя жена гостят у его 42-летней дочери от первого брака Юлии, которая ведёт медицинский бизнес в США.

Счастливы вместе, — написал Николаев под снимком.

Подписчики композитора обратили внимание на удивительное сходство Проскуряковой и Юлии, которое усилили похожие наряды.

Я уже начинаю путаться, где дочь, а где жена, — отметил один из поклонников.

Ещё один комментатор назвал двух женщин «близнецами», а другой заметил, что «все на одно лицо, очень красивые».

Как писал NEWS.ru, ранее Николаев впервые признался, почему не изменяет своему имиджу уже на протяжении 35 лет и не сбривает усы. Артист рассказал, что ему неоднократно предлагали отказаться от «заезженного» амплуа, но он всякий раз отказывался. Однако признался, что ему однажды всё же пришлось расстаться с растительностью на лице, но произошло это не по доброй воле.