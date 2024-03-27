Началась процедура признания Пугачевой иноагентом Глава ФПБК Бородин заявил о начале процедуры признания Пугачевой иноагентом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Алла Пугачева

В России началась процедура признания народной артистки СССР Аллы Пугачевой иностранным агентом, сообщил в Telegram-канале глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. По его словам, наделить российскую певицу соответствующим статусом просит Генеральная прокуратура РФ.

Пришел ответ из Генеральной прокуратуры РФ на мое обращение: «Началась процедура признания Аллы Пугачевой иностранным агентом, прокуратура просит Министерство юстиции РФ признать Пугачеву иностранным агентом». Надеюсь, контролирующие органы доведут это дело до конца, — написал Бородин.

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян ранее заявила, что Пугачева «стала предательницей» из-за преклонного возраста. Она сравнила Примадонну с президентом США Джо Байденом, чьи когнитивные способности также вызывают сомнения. По словам журналистки, певица, как и американский лидер, «совершенно очевидно гонит». В то же время, по мнению музыкального критика Евгения Бабичева, Примадонна незаменима на российской эстраде.

Адвокат Сергей Жорин заявил, что российские власти не могут запретить упоминать Пугачеву в качестве автора и исполнителя собственных песен. При этом, по словам юриста, законодательство позволяет лишить артистку отчислений, поскольку данный тип авторских прав считается имущественным. Жорин пояснил, что такие права могут отчуждаться, сдаваться в аренду, дариться и продаваться.