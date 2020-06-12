На звезду «Глухаря» напали в супермаркете

https://static.news.ru/photo/6adc48da-aca2-11ea-9fa3-fa163e074e61_660.jpg Виктория Тарасова Фото: vika_tar/instagram.com

Актриса Виктория Тарасова, известная по роли в сериале «Глухарь», заявила, что на неё напали в супермаркете. Нападение совершила недовольная посетительница магазина.

Как рассказала Тарасова, это произошло на кассе. Актриса подвинула товар другой покупательницы, чтобы положить на ленту свои покупки.

Она стала меня бить по рукам и кричать: «Ничего не трогайте! Что вы делаете? Это всё моё!», — сказала Тарасова «Собеседнику».

Женщина не стала отвечать на нападки силой и дождалась, пока напавшая на неё покупательница покинет магазин. После инцидента Тарасову успокоила кассирша.

Как ранее писал NEWS.ru, в январе в Москве произошла авария, в результате которой пострадала актриса Лариса Хорошилова. Инцидент произошёл на Большой Ордынке. Там столкнулись два автомобиля, в одном из них находилась артистка, которая исполнила эпизодичную роль в сериале «Глухарь».