На замок Пугачевой нашелся покупатель: кто он, за сколько готов приобрести KP.RU: замок Пугачевой в Грязи предложили купить за 150 млн рублей

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Замок народной артистки СССР Аллы Пугачевой предложили приобрести в семь раз дешевле назначенной Примадонной стоимости. Кто хочет купить здание и участок, за сколько и зачем?

Кто и за сколько хочет купить замок Пугачевой

Бизнесмен Андрей Ковалев рассказал, что приобрел бы замок Примадонны, если бы цена на него значительно опустилась.

Как объяснил Ковалев, есть несколько видов оценки недвижимости: по стоимости строительства и земли и по доходности. В первом случае, по мнению Ковалева, речь идет о сумме в 400 млн рублей: 345 млн за дом и 50 млн за гектар.

«Я могу этот замок под свадьбы сдавать, но тогда дом надо перестраивать, потому что большого зала на 500–600 человек там нет. Поэтому Максиму [Галкину] (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) от заявленной цены надо сделать большой дисконт. Я готов купить замок за 150 млн рублей (примерно в 6,67 раза меньше. — NEWS.ru). Просто на всякий случай, чтобы был», — сказал Ковалев в беседе с KP.ru.

По словам бизнесмена, ответа от звезд он еще не получил. Ковалев считает, что если Пугачева не согласится с его оценкой, то замок еще очень долго будет продаваться.

«Судите сами: это же не старинный дом, а новодел, причем весьма специфичный. Не каждый согласится жить в помещении, украшенном чудовищами. Поэтому, думаю, разумно будет, если Пугачева продаст мне дом по вменяемой цене», — объяснил предприниматель.

Кто еще хотел купить замок Пугачевой

Шоумен Стас Барецкий заявлял, что внес залог и предоплату за особняк в подмосковной деревне Грязь, однако Галкин и Примадонна после этого перестали выходить на связь.

«Мы внесли залог, предоплату 500 тысяч рублей, и нужно подписать еще кое-какие бумаги. Но Максим Галкин не выходит на связь. Я звоню ему каждый день, спрашиваю, когда он сможет встретиться и подписать окончательно все бумаги. Но он перестал брать трубку, и я теперь боюсь, что меня просто кинули, как лоха», — заявил шоумен.

До этого Барецкий утверждал, что купил замок Пугачевой в деревне Грязь. По его словам, покупка обошлась в 400 млн рублей. Шоумен пообещал соорудить на участке крематорий и гробовую мастерскую.

Как выглядит замок Пугачевой

Шестиэтажная постройка выполнена в романском стиле. Галкин рассказывал, что в деревне Грязь в XIX веке стоял похожий дом в стиле французской готики, который построила семья русского писателя Льва Толстого.

Вход в замок охраняют четыре большие гаргульи и несколько маленьких. У здания есть несколько башен. Внутри дома много кованых элементов декора, вензелей, пилястр, витых лестниц, буазери на стенах, хрустальных многоярусных люстр, антикварной и сделанной на заказ мебели.

В замке у Пугачевой было отдельное крыло, у детей пары Лизы и Гарри — по комнате и игровой зал, у Галкина — спальня в одной из башен. В доме также располагаются парадный и каминный залы, две кухни, столовая, зимний сад, библиотека, обсерватория, кинотеатр, спа-центр и бассейн в китайском стиле — туда ведет подземный ход, спортивный зал, башня с гостевыми комнатами.

Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь

Какая еще недвижимость есть у Пугачевой в России

У Примадонны есть две дачи, одна из которых выставлена на продажу. Стоимость дома в подмосковном Солнечногорске снизилась с 225 млн до 100 млн рублей после приезда артистки. За эту сумму предлагается приобрести трехэтажный дом с собственной береговой линией с пирсом, кинотеатром, релакс-зоной с бассейном и хамамом, а также несколькими каминами, баром, бильярдной, спортивной и детской площадкой. Там же похоронены две собаки Пугачевой — доберман Ирма и джек-рассел Покемон.

Весной 2023 года сообщалось о судебных тяжбах, связанных с этой дачей. На Пугачеву подали заявление в суд из-за долга по аренде участка. По информации СМИ, на артистке висел долг в 44,5 тысячи рублей и семь тысяч рублей пени.

Еще одна дача Примадонны расположена в ДСК «Творчество» в Новой Москве. На участке есть двухэтажный дом, гараж и несколько разных построек. В СМИ сообщалось, что дача принадлежит Пугачевой лишь по кадастровым документам — на самом деле певица продала ее владельцу одного из крупнейших моллов Москвы.

У Примадонны также есть квартира в центре Москвы, подаренная в 2004 году ее бывшим зятем бизнесменом Русланом Байсаровым. Апартаменты расположены в Филипповском переулке в районе Арбата. Площадь квартиры составляет около 303 кв. м. Внутри есть просторная гостиная с домашним кинотеатром, кухня, столовая, студия для репетиций, гардеробная, санузел и две спальни.

Кроме того, до 2014 года Пугачева владела знаменитой пятикомнатной квартирой на Тверской улице. Почти 10 лет назад певица переписала недвижимость на дочь Кристину Орбакайте.

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