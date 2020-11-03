«На всё воля Божья»: Кучера объяснил расставание с Кудрявцевой в телеэфире

https://static.news.ru/photo/2d835ba2-1dec-11eb-b053-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/oskarkuchera

Актёр и телеведущий Оскар Кучера заявил, что не задумывается о ранее принятых решениях. Так он прокомментировал свой уход из телепроекта «Звёзды сошлись» на телеканале НТВ, который вёл совместно с Лерой Кудрявцевой.

Он иронично отметил, что гораздо лучше та ситуация, в которой звёзды вообще не встречаются, потому что, «когда сойдутся две звезды, произойдёт столкновение, взрыв». Поэтому, отметил Кучера, он предпочёл двигаться в своём направлении.

Я просто иду дальше и стараюсь несильно париться после такого. На всё воля Божья, — заявил он в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио».

Актёр привёл в пример ситуации, когда казавшиеся негативными события в итоге оказывались положительными. Например, фильмы, где его не выбирали на роль. По его признанию, поначалу он расстраивался, а потом, когда видел, что в итоге получилось, даже радовался, что не участвовал в подобном.

Фактически Кучера покинул проект весной, когда заразился коронавирусом и отправился на карантин. Тогда он пообещал, что вернётся в программу в новом телесезоне после традиционного летнего перерыва. Однако на съёмках телеведущий так и не появился.

В августе, как писал NEWS.ru, в переписке с друзьями в социальных сетях он сообщил о принятом решении, объяснив это тем, что надоело копаться в скандальных историях.

Программа «Звёзды сошлись» в эфире канала НТВ с 2017 года. В студию регулярно приходят известные люди из мира шоу-бизнеса. Кучеру в тандеме с Кудрявцевой заменил ведущий передачи «ДНК» Александр Колтовой.