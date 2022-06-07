На Украине опровергли получение Невзоровым гражданства страны Секретарь СНБО Украины Данилов опроверг получение Невзоровым гражданства страны

Фото: Александр Невзоров/Социальные сети

Александр Невзоров

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что российский журналист Александр Невзоров (внесён в список СМИ, исполняющих функции иностранного агента) ещё не получил гражданства Украины. Политик таким образом опроверг слова главы МВД Украины Антона Геращенко о том, что семья Невзоровых стала гражданами республики. Данилов пояснил, что для этого журналист должен для начала отказаться от гражданства России, пишет URA.RU.

У Александра Невзорова ещё нет украинского гражданства. Он только обратился, чтобы его получить. Он должен будет пройти определённую процедуру, — рассказал Данилов.

В марте СК России возбудил в отношении Невзорова уголовное дело по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ по факту распространения фейков о Вооружённых силах РФ. Позднее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в рамках еще одного уголовного дела поручил проанализировать высказывания журналиста, связанные со спецоперацией РФ на Украине. 6 мая Басманный суд Москвы заочно арестовал Александра Невзорова.

22 апреля Министерство юстиции России внесло Невзорова в реестр СМИ-иноагентов. 28 апреля стало известно,что он вместе с супругой подал заявку на получение гражданства Украины.