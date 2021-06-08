«На своих двоих ушёл?»: Григорьев-Апполонов о концерте Самойлова «в хлам»

https://static.news.ru/photo/d3229aae-c851-11eb-b519-96000091f725_660.jpg Андрей Григорьев-Апполонов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Каждый человек однажды попадает в «экстремальную или экстраординарную» ситуацию: и артисты, и актёры, а иногда, «не дай бог, врачи, полицейские, которые потом крушат всё, пьяными за руль садятся», поэтому надо «аккуратненько и профессионально» относиться к своей жизни, заявил солист российской поп-группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов в беседе с NEWS.ru. Таким образом исполнитель прокомментировал появление коллеги по музыкальному цеху — экс-вокалиста «Агаты Кристи» Глеба Самойлова — на сцене «в хлам». Исполнитель также поинтересовался, «на своих двоих ушёл» рокер или нет.

У группы «Иванушки International» ни одного концерта за 25 лет, их было тысяч 10, я думаю, может больше, ни одного концерта не слетало, ни одной жалобы не было. Всё зашибись, потому что мы относимся профессионально, — отметил Григорьев-Апполонов.

Он пошутил, что «трезвый артист вызывает подозрение».

Накануне Самойлов вышел на сцену в городе Вольгинском (Владимирская область) нетрезвым, считают зрители. Они сняли происходящее на видео. Ролик опубликовали в TikTok. Зрители отметили, что музыкант едва стоял на ногах, он был «в хлам» и ему помогали сотрудники из его команды.

Администратор попытался удержать Самойлова за одежду, но в итоге усадил его на сцену, и в таком виде артист попытался петь. Хотя его речь сложно назвать разборчивой. Около года назад Самойлов попал в больницу с острым приступом панкреатита. Тогда его концерты пришлось перенести.

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