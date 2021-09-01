На свадьбу к Моргенштерну пришла полиция, с ней поскандалила Собчак

Полицейские нагрянули на свадьбу Моргенштерна, когда исполнитель вместе с супругой и гостями слишком громко отмечал псобытие на пароходе. Судя по кадрам, которые публикует портал Super, представители правоохранительных органов перегородили путь гостям.
Ксения Собчак, которая присутствовала на мероприятии
До этого на свадьбе исполнителя подрались блогеры Дилан и Эльдар Джарахов. Соответствующее видео опубликовал РЕН ТВ. На кадрах видно, как сразу после приезда Джарахова Дилан напал на блогера и смахнул с него очки со словами: «Ты чё, смотрит ***! Ты в себя, что ли, поверил? Я с тобой нормально общался». Джарахов ответил обидчику, чтобы тот смотрел на своё поведение. После этого драчунов разняли присутствующие гости.
Ранее звёздный блогер и друг брата рэпера Илья Саглиани заявил, что приглашения на свадьбу Моргенштерна продавали по 50 тысяч рублей. Также NEWS.ru узнал у друзей молодожёнов, что известно о жене Алишера и чем покорила сердце музыканта 21-летняя Дилара.