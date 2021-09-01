На свадьбу к Моргенштерну пришла полиция, с ней поскандалила Собчак

Полицейские нагрянули на свадьбу Моргенштерна, когда исполнитель вместе с супругой и гостями слишком громко отмечал псобытие на пароходе. Судя по кадрам, которые публикует портал Super, представители правоохранительных органов перегородили путь гостям.

Ксения Собчак, которая присутствовала на мероприятии обратилась к полицейским с просьбой объяснить причину отказа отпустить гостей. Позже, правда, выяснилось, что полицию вызвали из-за того, что кому-то помешала шумная компания.

До этого на свадьбе исполнителя подрались блогеры Дилан и Эльдар Джарахов. Соответствующее видео опубликовал РЕН ТВ. На кадрах видно, как сразу после приезда Джарахова Дилан напал на блогера и смахнул с него очки со словами: «Ты чё, смотрит ***! Ты в себя, что ли, поверил? Я с тобой нормально общался». Джарахов ответил обидчику, чтобы тот смотрел на своё поведение. После этого драчунов разняли присутствующие гости.

Ранее звёздный блогер и друг брата рэпера Илья Саглиани заявил, что приглашения на свадьбу Моргенштерна продавали по 50 тысяч рублей. Также NEWS.ru узнал у друзей молодожёнов, что известно о жене Алишера и чем покорила сердце музыканта 21-летняя Дилара.