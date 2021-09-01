На свадьбе Моргенштерна подрались два блогера

На свадьбе исполнителя Моргенштерна в Москве подрались блогеры Дилан и Эльдар Джарахов. Соответствующее видео опубликовал РЕН ТВ.

На кадрах видно , как сразу после приезда Джарахова Дилан напал на блогера и смахнул с него очки со словами: «Ты чё, смотрит ***! Ты в себя, что ли, поверил? Я с тобой нормально общался».

Джарахов ответил обидчику, чтобы тот смотрел на своё поведение. После этого драчунов разняли присутствующие гости.

Свадьба Моргенштерна и студентки из Уфы Дилары Зиннатуллиной прошла в Москве в «традиционном русском стиле». После ЗАГСа гости направились к теплоходу, пришвартованному на набережной в престижном районе Москвы, в шаговой доступности от комплекса «Москва-Сити», где пройдёт празднование торжества.

Ранее звёздный блогер и друг брата рэпера Илья Саглиани заявил, что приглашения на свадьбу Моргенштерна продавали по 50 тысяч рублей. Также NEWS.ru узнал у друзей молодожёнов, что известно о жене Алишера и чем покорила сердце музыканта 21-летняя Дилара.