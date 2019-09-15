https://static.news.ru/photo/802ddb8e-d78e-11e9-8b85-fa163e074e61_660.jpg Ксения Собчак Фото: xenia_sobchak/instagram.com

Активисты Национал-консервативного движения обратились в Генпрокуратуру РФ в связи с откровенными танцами телеведущей Ксении Собчак на собственной свадьбе. Они потребовали проверить действия журналистки на предмет оскорбления чувств верующих.

В обращении к генпрокурору Юрию Чайке активисты отметили, что она «продемонстрировала в публичном пространстве, с распространением по всем СМИ и социальным сетям, танец с откровенным издевательством над таинством исповеди и другими церковными атрибутами для верующих христиан». Они подчеркнули, что сцена, на которой происходили развратные действия, была имитирована под церковное помещение, а сама телеведущая изображала из себя молящуюся в храме.

Свадьба светской львицы и театрального режиссёра Константина Богомолова прошла 13 сентября в столице. На торжество были приглашены около 300 гостей.

Ранее News.ru писал, что Собчак поразила гостей своей свадьбы танцем с полуголыми юношами в образах католических монахинь. Композиция была исполнена под песню «Войди в меня». В какой-то момент звезда скинула накидку, продемонстрировав свой корсет, чулки и красную подвязку.