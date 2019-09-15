Активисты Национал-консервативного движения обратились в Генпрокуратуру РФ в связи с откровенными танцами телеведущей Ксении Собчак на собственной свадьбе. Они потребовали проверить действия журналистки на предмет оскорбления чувств верующих.
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Свадьба светской львицы и театрального режиссёра Константина Богомолова прошла 13 сентября в столице. На торжество были приглашены около 300 гостей.
Ранее News.ru писал, что Собчак поразила гостей своей свадьбы танцем с полуголыми юношами в образах католических монахинь. Композиция была исполнена под песню «Войди в меня». В какой-то момент звезда скинула накидку, продемонстрировав свой корсет, чулки и красную подвязку.