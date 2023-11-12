Слепаков может дошутиться до уголовного дела из-за песни SHAMAN Слепакову может грозить до пяти лет тюрьмы за пародию на песню «Я русский»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Семен Слепаков

Против шоумена Семена Слепаков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) могут завести уголовное дело за пародию на хит исполнителя SHAMAN «Я русский», передает Telegram-канал SHOT. По мнению организации «Ветераны России», комик позволил себе оскорбительные и унижающие достоинство россиян слова. Общественники обратились в прокуратуру и СК.

Уголовное делопроизводство против Слепакова требуют начать по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Максимальное наказание по ней — пять лет колонии.

Слепаков в эфире YouTube-проекта телеведущего Михаила Шаца (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) презентовал пародию на песню SHAMAN. В тексте песни переехавший в Израиль Слепаков рассказал, что теперь «всегда ходит в шапке и ест кошерную еду». Также он пропел, что ему «неважна кровь отца и впредь он является всемирным злом, потому что не русский». В песне комик отметил, что «навсегда останется в Израиле». Он закончил свою композицию припевом из еврейской песни «Хава нагила».

Слепаков переехал в Израиль в марте 2022 года. В первый день спецоперации на Украине он записал видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой остановить СВО. Слепаков перевез в Израиль всю свою семью, включая пожилых родственников. Обосновавшись в Тель-Авиве, комик стал записывать провокационные ролики для своего YouTube-канала.