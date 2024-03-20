«На селе навозом занимается»: где Юлия Михалкова из «Уральских пельменей»

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Юлия Михалкова

Юлия Михалкова прославилась благодаря участию в шоу «Уральские пельмени» на СТС, однако после ухода из проекта стала реже появляться на телевидении. Где сейчас актриса, занимается ли юмором, в каких проектах участвует?

Почему Юлия Михалкова ушла из «Уральских пельменей»

Михалкова покинула коллектив пять лет назад. Актриса сетовала, что стала заложницей образа и хотела бы заниматься собственными проектами. В беседе с журналистами она заявила, что «достигла в „Пельменях“» потолка.

Правда, коллега Михалковой Вячеслав Мясников заключил, что артистка решила заняться личной жизнью и создать семью. Звезда «Уральских пельменей» Сергей Нетиевский, покинувший коллектив со скандалом, считал, что актрису «недооценивали, в том числе и в деньгах».

«Если собрать все причины моего ухода, то деньги — это только 5% и далеко не решающий фактор. Скажем так, одна из капель, которая переполнила бокал», — откровенничала сама Михалкова в разговоре со StarHit.

Чем сейчас занимается Юлия Михалкова

С 2020 года звезда ведет проект «Детский КВН». Михалкова также написала книгу «Не говори мужчинам „Нет!“», в которой поделилась с поклонниками историями из личной и гастрольной жизни. Кроме того, актриса снялась в сериалах «Сториз» и «Стриптизеры».

Сегодня Михалкова является актрисой Московского театра комедии и гастролирует по России со спектаклем «Отдам бывшего в хорошие руки». Артистка сыграла главную роль в сериале «Уралочка», съемки которого проходили в селе Париж в Челябинской области. Михалкова была задействована в проекте не только в качестве главной актрисы, но и продюсера.

С недавнего времени в социальных сетях Михалковой начали выходить короткие юмористические ролики. Подписчики актрисы видели скетчи о муже, который ругает жену за покупки на маркетплейсах, а также о строгой учительнице, отобравшей стул и запретившей ученикам качать бицепсы в классе.

Замужем ли Юлия Михалкова

Артистка несколько лет встречалась с екатеринбургским депутатом Игорем Даниловым. Пара рассталась в 2014 году. После романа с чиновником звезда не делилась подробностями личной жизни, хотя ей часто задают вопросы об отсутствии семьи и детей.

«Я отношусь строго отрицательно, когда начинают тыкать пальцем и поучать других, как им строить личную жизнь. А почему у нас не стыдят мужиков, у которых к 40 годам ни кола ни двора, а только мощное самомнение и продавленный диван? Зато вот женщина — вынь да положь семью и семерых по лавкам. Это неправильно. Я за то, что каждый человек хозяин своей жизни. Мало ли по какой причине у нее нет детей. Не хочет, не может, не успевает», — заявила 40-летняя юмористка в интервью «Леди Mail.ru».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Юлия Михалкова

В ноябре 2023 года артистка рассказала об уральце, покорившем ее сердце. По словам актрисы, три года назад «один знатный уральский мужчина» предложил ей приобрести долю в предприятии по продаже населению дров.

«Говорит, даже слоган придумал: „Полешки от Юляшки“. Обещал процент с продаж отдавать или деньгами, или дровами. Посмеялась, конечно. И тактично отказалась. Думала, что всё, остыл человек. Ан нет! Весной снова написал. Говорит, теперь на селе навозом занимается. Востребованный товар! Да уж, представляю, какой он теперь слоган про Юляшку придумал», — шутила Михалкова в интервью изданию «Леди Mail.ru».

Как похудела Юлия Михалкова

В 2019 году актриса начала бороться с лишним весом. Звезда начала худеть к лету и вернулась к занятиям спортом после длительного перерыва.

«Я предпочитаю бороться с ленью и держать себя в форме! Хотя порой нелегко. Особенно сложно после большого перерыва. И бег дается не так легко, и штанга тяжелее», — делилась с поклонниками актриса.

В интервью 7days.ru Михалкова признавалась, что оставаться в идеальной форме ей помогают и водорослевые обертывания.

«А почему, вы думаете, я такая худая? На диете я не сидела ни разу за всю свою жизнь. Я вообще люблю поесть, причем то, что нельзя: сладкое, мучное, жирное, соленое. Ем и на ночь, и даже ночью. Вы даже не представляете, как много я иногда ем. Когда мы, „Уральские пельмени“, приходим все вместе в ресторан, официанты постоянно путают заказы: ставят передо мной чей-то чужой салатик, а мои борщ, гуляш и заливное пытаются отдать кому-нибудь из ребят. <...> Я очень люблю жареную картошку с грибами, к примеру. И без мяса жизни своей не представляю. Но не полнею все равно», — откровенничала Михалкова.

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