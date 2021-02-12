«На самом деле он ветеран»: в Сети начали шутить о награждении ЮрКисса

Пользователи социальных сетей отреагировали на указ президента Владимира Путина о вручении 23-летнему певцу ЮрКиссу медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. NEWS.ru собрал шутки о произошедшем.
12 декабря президент Владимир Путин подписал указ о награждении певца Юрия Киселёва, выступающего под псевдонимом ЮрКисс, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. При этом сам певец испугался давать комментарии об этом.
ЮрКисс — сын владельца «Русской медиагруппы» Владимира Киселёва. Он не только певец, но и член совета директоров РМГ, а также глава концертной компании «Брайт Стар», писал NEWS.ru.