«На самом деле он ветеран»: в Сети начали шутить о награждении ЮрКисса

https://static.news.ru/photo/b58da3e0-6df6-11eb-a247-96000091f725_660.jpg Фото: urkiss_official/Instagram.com

Пользователи социальных сетей отреагировали на указ президента Владимира Путина о вручении 23-летнему певцу ЮрКиссу медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. NEWS.ru собрал шутки о произошедшем.

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12 декабря президент Владимир Путин подписал указ о награждении певца Юрия Киселёва, выступающего под псевдонимом ЮрКисс, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. При этом сам певец испугался давать комментарии об этом.

ЮрКисс — сын владельца «Русской медиагруппы» Владимира Киселёва. Он не только певец, но и член совета директоров РМГ, а также глава концертной компании «Брайт Стар», писал NEWS.ru.