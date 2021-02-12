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«На самом деле он ветеран»: в Сети начали шутить о награждении ЮрКисса

15:25, 13 февраля 2021 904
Фото: urkiss_official/Instagram.com

Пользователи социальных сетей отреагировали на указ президента Владимира Путина о вручении 23-летнему певцу ЮрКиссу медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. NEWS.ru собрал шутки о произошедшем.

12 декабря президент Владимир Путин подписал указ о награждении певца Юрия Киселёва, выступающего под псевдонимом ЮрКисс, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. При этом сам певец испугался давать комментарии об этом.

ЮрКисс — сын владельца «Русской медиагруппы» Владимира Киселёва. Он не только певец, но и член совета директоров РМГ, а также глава концертной компании «Брайт Стар», писал NEWS.ru.

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