https://static.news.ru/photo/c38119b0-1f4f-11ea-a427-fa163e074e61_660.jpg Солист группы «Би-2» Лёва Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Представители пресс-службы телеканала «Россия 1» заявили, что не вырезали слово «протесты» из песни группы «Куртки Кобейна», являющейся проектом коллектива «Би-2».

По их словам, компания получила телеверсию концерта от организаторов и не вносила никаких изменений. Отмечается, что вмешательств не было ни по изображению, ни по звуку.

Телеканал «Россия 1» получил телеверсию премии для трансляции от устроителей. Никаких вмешательств ни по изображению, ни по звуку не производил, естественно, — приводит сообщение пресс-службы канала РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что телеканал на церемонии вручения премии «Виктория» вырезал слово протесты из песни «Люди на эскалаторах».

Официальный YouTube-канал музыкальной группы «Би-2» отреагировал на такую цензуру. Он опубликовал видеоролик выступления и назвал его «Люди на эскалаторах (минус одно слово)». Песню исполнила певица Manizha совместно с Леонидом Агутиным.