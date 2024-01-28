Против рэпера Лигалайза завели дело «Жаба и Гадюка»: на Лигалайза составили протокол по статье о дискредитации армии

Фото: Kirill Pochivalov/Russian Look/Global Look Press

Telegram-канал «Жаба и Гадюка» сообщил, что против рэпера Лигалайза завели дело по статье о дискредитации армии России. Предполагается, что основанием для этого стали жалобы на антивоенный клип исполнителя. Активисты писали жалобы в СКР и ФСБ летом 2023 года.

По нашим данным, на рэпера Лигалайза все-таки составили протокол по статье о дискредитации российской армии. Летом на антивоенный клип Лигалайза в прокуратуру, СК и ФСБ жалововались общественники, — пишут авторы канала.

В сентябре Лигалайз сообщал о переносе своего концерта в Черногории из-за того, что польская авиакомпания LOT отказалась пускать его на борт самолета из-за российского паспорта. При этом музыкант признался, что не считает этот акт дискриминационным. Рэпер заявил, что не считает свои «страдания» в этой ситуации соразмерными тому, что переживают украинцы.

В июле у артиста вышел клип, в котором военные, президент РФ Владимир Путин, бизнесмен Евгений Пригожин, журналисты Дмитрий Киселев и Маргарита Симоньян показаны в дискредитирующем образе, а Z-символика изображается в виде насекомых и мешков для трупов. В СКР проводили проверку в отношении этого произведения.