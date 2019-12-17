https://static.news.ru/photo/884377c8-20dd-11ea-b661-fa163e074e61_660.jpg Евгений Петросян Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Появились новые подробности расставания юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко. По словам народного артиста, инициатором разрыва после 32 лет совместной жизни стала именно экс-супруга.

Почему вы уверены, что её оставил я?! На развод подала она! — написал юморист в комментариях к своему посту в Instagram.

В ответ одна из подписчиц заметила, что Степаненко была инициатором раздела имущества, а не бракоразводного процесса.

Бывшие супруги оформили развод в 2018 году. Сейчас они занимаются разделом имущества. По некоторым данным, суды по их искам могут затянуться на 5–7 лет. В начале декабря 2019 года общество потрясла новость о том, что Петросян женился на своей молодой любовнице Татьяне Брухуновой. Молодожёны сами дали знать об этом различными намёками в соцсетях. Новоиспечённая супруга устроила в личном блоге целую фотосессию, посвящённую своему новому статусу. Снимки свадебного букета из белых пионов и обручального кольца занимают главное место в этом ряду.

Сама Степаненко, узнав новость о свадьбе, пожелала новоиспечённой семье счастья, писал NEWS.ru.