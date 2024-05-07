«На разных концах света»: Гуф обратился к сыну в честь его дня рождения Рэпер Гуф поздравил с днем рождения сына Сэма и огорчился разлукой с ним

Фото: t.me/thealexguf*

Рэпер Гуф

Российский рэпер Гуф обратился к сыну Сэму от бывшей супруги Айзы Долматовой по случаю дня рождения мальчика, поздравив его с 14-летием, публикацию он разместил на странице в соцсети Instagram (деятельность в РФ запрещена). Музыкант выразил сожаление, что они с сыном чаще всего находятся на разных континентах и проводят мало времени вместе. Он также пожелал Сэму оставаться самим собой и назвал его ужасно крутым.

Мы чаще всего с тобой на разных концах света! И вообще, меня было бы намного больше в твоей жизни, если бы мы жили хотя бы на одном континенте. Но все как-то вот так. Я поздравляю тебя! Оставайся самим собой! Ты ужасно крутой, — написал Гуф.

Ранее Долматова рассказала о сложностях, появившихся у нее в воспитании старшего сына Сэма. Она пожаловалась, что подросток манипулирует ею и всеми родственниками. Кроме того, он жестоко обращается с младшим братом Элвисом. Айза призналась, что испытывает страх, ужас и злость и не знает, как ей быть.

До этого блогер Юлия Королева поделилась фотографиями с совместной прогулки с бывшим мужем Гуфом и их общей дочерью. Она рассказала, вместе с музыкантом они пытаются быть нормальными родителями и выстраивать взрослые отношения.