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Экс-солистка группы «Мираж» 55-летняя Наталья Гулькина призналась, что у неё больше нет претензий к телеведущему Максиму Галкину, который ранее перепутал её с другой певицей.

Он извинился, мне было очень приятно, да и просмотров в Интернете получилось очень много, — отметила звезда. При этом у неё до сих пор напряжённые отношения с бывшей коллегой по...