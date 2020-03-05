Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Предпринимательница из Ямало-Ненецкого округа Кристина Мартиросян обратилась в суд по интеллектуальным правам (СИП). Она подала иск к российской эстрадной певице Алле Пугачёвой. Документ поступил четвёртого марта.

На данный момент неизвестны предмет и основания исковых требований. Основной вид деятельности Мартиросян — это производство мучных и кондитерских изделий.

Вероятно, что причиной иска является спор о правах на товарные знаки. Этот вид разбирательств самый распространенный в СИП, сообщает РИА Новости.

Это уже не первая жалоба на российскую певицу. В апреле 2018 года гражданка Украины обратилась в Татарбунарский районный суд Одесской области с иском к Пугачёвой. Об этом писал NEWS.ru.

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