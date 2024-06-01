На прощании с Заворотнюк в монастыре нарушили давнюю традицию MK.RU: желающие проститься с Заворотнюк нарушили традицию Покровского монастыря

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На прощании с актрисой Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре, где хранятся мощи Матроны Московской, нарушили многолетнюю традицию, пишет MK.RU. Издание отмечает, что прихожане обычно приносят матушке нечетное количество цветов, как завещала сама Матрона. Однако во время прощания с актрисой эта традиция была нарушена.

К Матронушке так не ходят. Дело в том, что прихожане приносят матушке обычно нечетное количество цветов. Все знают, что Матронушка еще при жизни говорила: «После моей смерти обращайтесь ко мне словно к живой! И я буду вам помогать». Это многолетняя традиция: люди сюда несут цветы только в нечетном количестве. На прощании с Настей, видите, все по-другому, — рассказали в монастыре.

Заворотнюк похоронили 1 июня на аллее деятелей искусств на Троекуровском кладбище в Москве. Артистка упокоилась рядом с могилой народной артистки РФ Нины Руслановой и народного артиста СССР Николая Сличенко. Вдовец артистки Петр Чернышев встал на колени и бросил несколько горстей земли на гроб. После этого он встал и заплакал.

За час до этого прошло прощание с актрисой в Покровском монастыре. Тело Заворотнюк туда доставил черный Mercedes. У обители выстроилась очередь из поклонников, желающих проводить звезду сериала «Моя прекрасная няня» в последний путь. Церемонию прощания с Заворотнюк посетил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вместе с супругой Татьяной Навкой. Также были замечены кинорежиссер Игорь Угольников, актер Сергей Жигунов, певица Лолита, а также заслуженный тренер Татьяна Тарасова.