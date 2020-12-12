«На Портман похожа»: Асмус простилась с образом нежной блондинки

https://static.news.ru/photo/d15bebc4-3db6-11eb-a7de-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/asmuskristina

Актриса Кристина Асмус, звезда сериала «Интерны» и фильма «Текст», окончательно распрощалась с привычным зрителям образом и сделала короткую стрижку.

Асмус, которая ранее окрасила волосы в тёмный цвет, продемонстрировала окончательный результат работы стилистов. Чёрное «каре» и чёлка навеяли поклонникам ассоциации с одной из известнейших киногероинь — девочкой Матильдой, ученицей киллера из фильма «Леон» Люка Бессона.

Предлагаю кого-нибудь убить! — пошутила в комментариях к снимку актриса и ведущая Валерия Дергилёва.

Впрочем, помимо исполнительницы роли Матильды — голливудской звезды Натали Портман, новый образ Асмус напомнил поклонникам и об ещё одной музе Бессона — актрисе Милле Йовович.

Как писал NEWS.ru, 65-летняя народная артистка России Лариса Долина поразила своих поклонников внешностью на церемонии «Золотой граммофон», прошедшей накануне в Москве. Фанаты певицы отметили, что «такого просто не может быть».