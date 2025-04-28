На покойного отца Киркорова подали в суд Mash: ФНС подала в суд на покойного отца Киркорова за долг по налогам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бедрос Киркоров

Telegram-канал Mash сообщил, что Федеральная налоговая служба России подала в суд на покойного отца Филиппа Киркорова. Бедрос Филиппович скончался 18 марта, а 31 марта в суд поступило дело о задолженности по налогам в размере 31 тысячи рублей. Суд, по данным канала, отказал в принятии заявления.

Источник пишет, что в связи с долгом Филипп Киркоров не может получить в наследство квартиру в Москве. По информации журналистов, это было первое съемное жилье Киркорова и Аллы Пугачевой. После развода, утверждает Mash, квартира осталась у отца и сына Киркоровых в долевой собственности. Ее стоимость достигает 100 млн рублей.

Бедрос Киркоров скончался в возрасте 92 лет. В конце прошлого года он оказался в реанимации в тяжелом состоянии. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Его похоронили на Троекуровском кладбище рядом с другими известными деятелями культуры, такими как Борис Моисеев, Валентин Юдашкин, Сергей Доренко и Ирина Мирошниченко.

Семья народного артиста России Бедроса Киркорова в скором времени может опубликовать записи воспоминаний о его жизни. Как заявил певец Филипп Киркоров, в конце жизни отец поделился многими личными историями.