«На подоконнике»: Харченко раскрыл историю знакомства с Бондарчук Харченко заявил, что его роман с Бондарчук начался с подоконника на дне рождения

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Светлана Бондарчук и ее супруг Сергей Харченко

Муж Светланы Бондарчук дизайнер Сергей Харченко признался в интервью YouTube-каналу «Москвичка», что его знакомство с телеведущей началось с подоконника на дне рождения друга. Именно там он заметил модель, которую, как оказалось, знал давно. По словам дизайнера, у них было много совместных проектов, однако до близкого общения никогда не доходило, поэтому именно в этот день он решил подойти к своей будущей супруге.

На подоконнике. <...> Легко подошел, познакомился, не было никаких спецнамерений, просто стало интересно. <...> Я к ней подсел, мы говорили буквально пять минут, — рассказал Харченко.

Уже на следующий день Харченко написал ей сообщение, однако беседа завязалась не сразу. Первое свидание состоялось на Патриарших прудах, где они сразу обсудили свои предпочтения, так как потом, по словам дизайнера, узнавать об этом было бы некогда.

Часа полтора говорили о том, кто что любит, кто что читает. Проговорили все это сразу, — поделился муж Бондарчук.

До этого телеведущая, проводя экскурсию по своему дому, рассказала, что в нем живет домовой. По словам знаменитости, он принял ее семью очень хорошо, поэтому его любят и ценят. Бондарчук призналась, что порой паранормальный домочадец подшучивает над ней, подбрасывая в разные части квартиры монетки.