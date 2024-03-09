«На пенсию!»: Гагарина не выдержала хейта из-за «Голоса»?

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Полина Гагарина

Певица Полина Гагарина объявила, что собирается на пенсию. Когда она даст последний концерт, почему решила уйти со сцены?

Почему Гагарина собралась на пенсию

Во время праздничного сольного концерта в Санкт-Петербурге в честь 8 Марта Гагарина перед 15-тысячной аудиторией, собравшейся в Ледовом дворце, объявила о планах «уйти на пенсию». По словам артистки, она возьмет сценическую паузу после своего концерта в «Лужниках» 29 июня,

«На пенсию! Если честно, в отпуск обязательно. Но после концерты будут происходить гораздо реже, чем они были. Они будут проходить в другом формате. Потому что, мне кажется, что уже пора», — заявила Гагарина со сцены, общаясь со зрителями.

Концерт в «Лужниках» исполнительница хита «Спектакль окончен» назвала итоговым посланием к своим поклонникам. В планах Гагариной преподнести выступление как фильм, наполненный важными словами.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Полина Гагарина

Что сказали в РФ об уходе Гагариной

Пользователи Сети разделились на два лагеря. Некоторые обрадовались решению Гагариной, поскольку, по мнению россиян, она достаточно зарабатывает не только на концертной деятельности.

«Зачем ей петь? Она на рекламе с [Дмитрием] Маликовым столько заработала. Алле Борисовне [Пугачевой] и не снилось», — считает читательница KP.RU.

«Не велика потеря, никто и не заметит», — согласилась с ней другая.

«Наверное, на трудных, тяжелых физических работах переусердствовала. Доярки, шахтеры и другие могут и до 60 работать, они здоровы», — иронизирует третья.

Нашлись среди россиян и те, кто поддержали Гагарину. Поклонники певицы поблагодарили ее за выступление и назвали мудрым ее решение сократить количество концертов.

«Правильно поступаешь. Главное, вовремя уйти со сцены. В это трудное для страны время не попасть под раздачу», — отметила подписчица Гагариной.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Полина Гагарина

«Будьте на высоте, стремитесь к своим целям — и у вас всё получится! Успехов и очень много песен!» — пожелала исполнительнице другая.

Некоторые пользователи предположили, что артистка решила найти новое амплуа. В Сети считают, что Гагарина может заняться политикой.

«Так-так-так... Уж не в политику ли Полина собралась? Может, должность какую предложили», — предположила пользовательница во «ВКонтакте».

«Тоже так подумала. Культуру будет продвигать, в тех видениях, в которых нужно. Репутация у Полины нормальная. С рекламами только перестаралась, но да ладно», — согласилась с ней другая.

Правда, некоторые россияне считают, что если Гагарина уйдёт в другую сферу, то лишится поклонников. Пользователи предполагают, что новое амплуа звезды «народ не одобрит».

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Полина Гагарина

За что критиковали Гагарину на «Голосе»

После первого выпуска шоу «Голос» на Первом канале зрители не сошлись во мнениях по поводу состава жюри. Кресла наставников заняли Владимир Пресняков, Антон Беляев, Полина Гагарина и Зиверт, однако это понравилось не всем россиянам. Многие очень негативно высказывались о Гагариной.

«Уймите Гагарину! Это не ее личный бенефис, а конкурс! <...> Конкурсанты как бы вторичны. Стоят и ждут, когда Гагарина угомонится и наконец жюри вспомнит о них! А жюри так увлечено собой, что забывает спросить имя участника!» — высказался один из зрителей.

На Гагарину обрушилась волна хейта после того, как она едва не ушла из шоу. Певица оказалась расстроена после выступления одной из конкурсанток. 29-летняя вокалистка Анастасия Паньшина исполнила на сцене хит звезды «Спектакль окончен», благодаря чему к ней повернулись и Пресняков, и Гагарина. Участница поблагодарила певицу за поддержку, однако в качестве наставника выбрала музыканта.

Читайте также:

Конфискация замка Пугачевой и Галкина: сколько стоит, что там сейчас

Роман с Лучко или связь с Прокловой? Кого любил Волонтир, сыгравший Будулая

«Бросила Стасика в переход»: почему Михайлов поет в московском метро