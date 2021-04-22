«На паспорт»: Лазарев показал фото с обнажённым торсом

https://static.news.ru/photo/f13e46c6-a38c-11eb-90ef-96000091f725_660.jpg Сергей Лазарев Фото: instagram.com/lazarevsergey

Российский певец Сергей Лазарев продолжает отдыхать в Мексике. Недавно звезда опубликовала новое фото на своей странице в Instagram. На нём музыкант стоит с обнажённым торсом в бассейне на фоне океана.

Сделал новое фото на паспорт... Что скажете? — написал исполнитель под постом.

Снимок практически сразу набрал 55 тысяч лайков и сотни комментариев. Фигуру Лазарева оценили коллеги по цеху.

Ну, за что ты так с нами? Провоцируешь меня, — написал певец и бывший партнёр Лазарева по группе Smash!! Влад Топалов.

Комик Сергей Матвиенко посоветовал музыканту держать голову «чуть ровнее».

Накануне участники группы Smash!! воссоединились спустя 15 лет после закрытия проекта. Совместное выступление Сергея Лазарева и Влада Топалова состоялось в эфире передачи «Ну-ка, все вместе!» на телеканале «Россия 1». Номер дал старт очередному выпуску шоу. Давние приятели исполнили их некогда суперпопулярный трек «Молитва». Сначала на сцене появился Лазарев, затем к нему присоединился Топалов.

Дуэт Smash!! появился на российской эстраде в 2000 году, но уже в 2004-м Лазарев со скандалом покинул его. Он был недоволен не только Топаловым, но и продюсером группы — отцом Влада Михаилом, с которым не смог найти общий язык в творческих вопросах. В 2006 году музыкальный проект был официально закрыт, а приятели много лет не общались.

Ранее сообщалось, что Лазарев и его близкий друг Алекс Малиновский отдыхают в Мексике в компании знакомых. О своих приключениях в североамериканской стране они рассказывают в социальных сетях. Оказалось, что иногда они немного лукавят. Среди последних «подвигов» мужчин — удачная рыбалка. Парни похвастались пойманным 150-килограммовым марлином. Малиновский заявил, что крупную добычу из воды достал именно он. Его поддержал Лазарев, заявив, что рыба четырежды попала на крючок, но только Алекс смог вытащить её из океана.