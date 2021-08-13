На Ники Минаж и её мужа подали в суд за попытку изнасилования

На американского рэпера Ники Минаж и её супруга Кеннета Петти подала в суд женщина. Мужчина якобы пытался изнасиловать потерпевшую около 25 лет назад, передаёт портал TMZ.

Дженнифер Хаф утверждает — Петти обесчестил её в 1995-м, когда ей только исполнилось 16 лет. Тогда Петти осудили за попытку изнасилования первой степени, но он не прошёл регистрацию в качестве сексуального преступника.

В марте 2020-го Петти арестовали за то, что он как раз не зарегистрировался в качестве сексуального преступника, тогда певица, по утверждению Хаф, звонила ей и обещала перевезти её с семьёй в Лос-Анджелес в обмен на отказ от исков об изнасиловании. Хаф отметила, что от такого предложения отказалась, а через несколько дней её родственники и она сама «пострадали от преследований и нежелательных визитов».

В новых документах якобы жертва изнасилования заверила, что звёздная пара иногда угрожала ей. Они требовали не предавать огласке событие середины 1990-х. Гневные сообщения, по словам Хаф, начали приходить после того, как Минаж и Петти начали начали встречаться в 2018-м.

В феврале отца Ники Минаж Роберта Маража сбила машина. Мужчина погиб после ДТП. Инцидент произошёл в нью-йоркском округе Нассо, сообщили в местной полиции. Мараж шёл по дороге вечером 12 февраля, когда его сбил автомобиль. После этого мужчину доставили в местную больницу. Врачи оценивали его состояние как критическое. Медикам не удалось спасти его, он умер от полученных травм.

Как писал NEWS.ru, 41-летний избранник Ники Минаж имел судимость за попытку изнасилования, а также провёл семь лет в тюрьме за непреднамеренное убийство. Певица заявила, что её не беспокоят ошибки прошлого её возлюбленного и что она счастлива с ним.