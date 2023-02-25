На Леди Гагу подали в суд из-за собак BuzzFeed News: вернувшая похищенных собак Леди Гаге подала на нее в суд из-за невыплаченных $500 тысяч

Фото: IMAGO/Steve Vas/Global Look Press

Леди Гага

Американка Дженнифер Макбрайд, которая вернула собак Леди Гаги после того, как они были украдены в 2021 году, подала в суд на певицу за невыплату вознаграждения в размере $500 тысяч, пишет BuzzFeed News. Два французских бульдога Коджи и Густав были украдены в результате ограбления, в ходе которого ранили помощника артистки. По делу были арестованы пять человек, включая Макбрайд.

После того, как Макбрайд отдала собак, полиция Лос-Анджелеса обнаружила, что у нее были отношения с отцом одного из мужчин, арестованных за ограбление. В итоге она была приговорена к двум годам условно.

В 2021 году несколько СМИ сообщили, что Леди Гага предложила $500 тысяч тому, кто вернет ее собак «без вопросов». В иске Макбрайд утверждает, что не получила вознаграждение. В иске говорится, что Гага «обманула» Макбрайд, «дав обещание без намерения выполнить». Далее в иске утверждается, что Макбрайд понесла компенсационные убытки, боль, душевные страдания и потерю удовольствия от жизни в результате того, что не получил $500 тысяч.

Ранее на чемпионате мира по футболу в Катаре кошка невольно стала участницей пресс-конференции сборной Бразилии, забравшись на стол, за которым сидели члены команды. Сотрудник пресс-службы бразильской сборной посчитал, что кошке не место на столе, он взял животное обеими руками за шкуру и убрал со стола. Этот жест возмутил многих зрителей.