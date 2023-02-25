Американка Дженнифер Макбрайд, которая вернула собак Леди Гаги после того, как они были украдены в 2021 году, подала в суд на певицу за невыплату вознаграждения в размере $500 тысяч, пишет BuzzFeed News. Два французских бульдога Коджи и Густав были украдены в результате ограбления, в ходе которого ранили помощника артистки. По делу были арестованы пять человек, включая Макбрайд.
После того, как Макбрайд отдала собак, полиция Лос-Анджелеса обнаружила, что у нее были отношения с отцом одного из мужчин, арестованных за ограбление. В итоге она была приговорена к двум годам условно.
В 2021 году несколько СМИ сообщили, что Леди Гага предложила $500 тысяч тому, кто вернет ее собак «без вопросов». В иске Макбрайд утверждает, что не получила вознаграждение. В иске говорится, что Гага «обманула» Макбрайд, «дав обещание без намерения выполнить». Далее в иске утверждается, что Макбрайд понесла компенсационные убытки, боль, душевные страдания и потерю удовольствия от жизни в результате того, что не получил $500 тысяч.
Ранее на чемпионате мира по футболу в Катаре кошка невольно стала участницей пресс-конференции сборной Бразилии, забравшись на стол, за которым сидели члены команды. Сотрудник пресс-службы бразильской сборной посчитал, что кошке не место на столе, он взял животное обеими руками за шкуру и убрал со стола. Этот жест возмутил многих зрителей.