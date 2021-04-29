На конкурс «Евровидение» в Роттердаме пустят зрителей

https://static.news.ru/photo/49644fb4-a91c-11eb-9926-96000091f725_660.jpg Фото: Ddp Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

На конкурс «Евровидение», проведение которого запланировано на май 2021 года, пустят зрителей. Об этом сообщили в правительстве Нидерландов, передаёт газета Telegraaf.

По имеющимся данным, на всех девяти шоу — шести репетициях, двух полуфиналах и финале — смогут присутствовать не более 3,5 тысячи зрителей. При этом для допуска на мероприятие они должны будут получить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус и предъявить его перед началом мероприятия.

При этом иностранных зрителей на шоу не предполагается, поскольку страна из-за пандемии коронавируса закрыта для туристов.

Предполагается, что допуск зрителей на конкурс позволит властям понять, насколько безопасно проводить массовые мероприятия. При этом в кабинете министров отметили, что если количество пациентов в интенсивной терапии увеличится до 900 человек, то эксперимент отменят.

Конкурс песни «Евровидение» пройдёт в этом году с 18 по 22 мая на сцене комплекса Ahoy в Роттердаме. Россию представит певица Манижа, которая исполнит песню «Русская женщина».

Ранее сообщалось, что текст трека «Русская женщина» номинировали на премию Eurostory Award. На эту награду традиционно претендуют пять лучших, по мнению организаторов конкурса, текстов песен для шоу.