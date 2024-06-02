На концерте «Пикника» после теракта в «Крокусе» усилили контроль На концерте «Пикника» 1 июня после теракта в «Крокусе» усилили контроль

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

При входе на концерт рок-группы «Пикник», который был перенесен с 22 марта после теракта в «Крокус Сити Холле», усилили меры безопасности, передает корреспондент РИА Новости. Уточняется, что по периметру зала «Live Арена» в Москве стояли правоохранители.

Зрителей попросили выбросить все напитки, включая воду. Все рюкзаки и большие сумки просканировали. Концерт группы сорвался в «Крокус Сити Холле» 22 марта в связи с терактом, поэтому мероприятие было решено провести в субботу, 1 июня.

Ранее рок-группа «Пикник» выпустила первую после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» песню. В Telegram-канале коллектива опубликовали трек «Гитары тихие рыдания» и клип на композицию. В видеоролике девушка ставит виниловую пластинку в проигрыватель и в тот же миг в ее комнате появляются музыканты. Они исполняют песню со словами «где же те дни, что дали нам надежду», а героиня ролика ложится на рояль, слушая выступление группы.

До этого Telegram-канал Baza информировал, что группа «Пикник» подняла цены. По его информации, теперь мероприятие с участием коллектива стоит 3 млн рублей вместо прежних 2 млн. Канал уточнил, что райдер группы остался прежним. При этом после теракта группа успела дать минимум восемь концертов, каждый из которых прошел без инцидентов.