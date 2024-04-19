На концерте Гуфа фанат сделал сальто и ударил девушку ногой по лицу

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Гуф (Алексей Долматов)

В Екатеринбурге на концерте рэпера Гуфа один из поклонников артиста сделал сальто со сцены в толпу и во время приземления ударил девушку ногой по лицу, сообщает Telegram-канал SHOT. Фанатов возмутил этот поступок, и они начали его толкать и прогонять из партера. В свою очередь Гуф попросил посетителей концерта успокоиться и не трогать парня.

Инцидент произошел вечером 18 апреля в концертном зале «Теле-Клуб». Как пишет SHOT, у пострадавшей девушки подозрение на сотрясение мозга. Рэпер назвал эту ситуацию очень неприятной.

Ранее певец Григорий Лепс во время концерта в Костроме выбил телефон из рук поклонницы, снимавшей его. Артист наклонился к фанатке и попросил убрать смартфон, так как девушка держала его слишком близко к нему, однако она продолжила записывать исполнителя на видео.

В декабре фанатка напала на певицу во время выступления на фестивале косплея в Санкт-Петербурге. Когда исполнительница вышла на сцену, к ней подбежала зрительница, которую пришлось оттаскивать сразу нескольким организаторам. Выяснилось, что девушка долгое время преследовала артистку. В травмпункте певице диагностировали ссадины на горле и плече.