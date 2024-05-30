На кинофестивале в Чите прокомментировали смерть Анастасии Заворотнюк Гендиректор ЗМКФ Савина: Анастасия Заворотнюк достойна светлой памяти

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press

Анастасия Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк была очень хорошей актрисой и она достойна светлой памяти, пишет «МК в Чите» со ссылкой на генерального директора Забайкальского международного кинофестиваля (ЗМКФ) Лилию Савину. По ее словам, актрису не приглашали на фестиваль из-за ее тяжелого заболевания.

Я считаю, что хорошая актриса, достойная светлой памяти, и очень сожалеем, что так распоряжается совершенно неожиданно ситуация в нашей жизни, что такие молодые, активные, позитивные, талантливые люди покидают этот мир, — поделилась Савина.

Она отметила, что талантливая Заворотнюк снялась во множестве сериалов и фильмов. Савина подчеркнула, что зрители запомнят только светлые и добрые сцены с актрисой.

На кинофестиваль в Забайкалье Заворотнюк не приглашали, поскольку знали о том, что она длительное время боролась с тяжелым заболеванием, добавила гендиректор. Кроме того, есть особые сложные условия перелета в Забайкальский край, заключила Савина.

Актриса Анастасия Заворотнюк скончалась ночью 30 мая. Она ушла из жизни после продолжительной борьбы с раком головного мозга в возрасте 53 лет. Недуг поразил ее пять лет назад. Она перестала выходить в свет и пользоваться соцсетями. За ней ухаживали близкие, включая мать актрисы и супруга фигуриста Петра Чернышева.