На Ким Кардашьян обрушился шквал хейта из-за одного признания Ким Кардашьян раскритиковали в Сети за полет на бизнес-джете за чизкейком

Фото: IMAGO/Chris Emil Janssen/Global Look Press

Ким Кардашьян

Пользователи Сети обрушились с критикой на блогера и звезду реалити-шоу Ким Кардашьян за полет на частном самолете за чизкейком, на соответствующие комментарии в соцсети X обратил внимание таблоид The Sun. Отмечается, что подписчики вспомнили об интервью бизнесвумен журналу Vogue.

Кардашьян рассказывала, что однажды ей захотелось попробовать особенный чизкейк, который подавали в отеле Costes в Париже, и она решила воспользоваться своим бизнес-джетом, чтобы полететь во французскую столицу и попробовать его. Но, добравшись до гостиницы, она узнала, что десерт закончился.

Я думала, что прилетела на одну ночь. Но сотрудники отеля сказали, что сделают его для меня, — поделилась она.

Комментаторы не оценили решение Кардашьян. Звезду раскритиковали за легкомыслие и прозвали «избалованной псевдознаменитостью».

Ким Кардашьян проделала путь из Лос-Анджелеса в Париж только потому, что хотела съесть определенный чизкейк, а затем улетела домой, а я пью из бумажных трубочек, чтобы спасти мир, — написала одна из пользовательниц Сети.

Ким Кардашьян ранее назвала шокирующими и деморализующими новости о том, что на ее бывшего мужа Канье Уэста подали в суд из-за сексуальных домогательств. Инцидент, в котором обвиняют репера, вызывает у Кардашьян разочарование как у матери двух маленьких девочек. Блогер и модель все еще надеется, что история с домогательствами окажется вымыслом, говорится в статье.