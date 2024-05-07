На инаугурации Путина были замечены российские звезды Диана Гурцкая и ЮрКисс посетили церемонию инаугурации Путина в Кремле

Певцы Диана Гурцкая и ЮрКисс посетили торжественную церемонию инаугурации президента России Владимира Путина, пишет Telegram-канал PEOPLETALK. На представленном видео были замечены и другие звезды.

Среди гостей на инаугурации присутствовали мэр Москвы Сергей Собянин, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер. Из звезд на церемонию пришли: Лариса Долина, Диана Гурцкая, ЮрКисс, Елена Север и Стас Михайлов. По данным канала, SHAMAN также был замечен на инаугурации.

Торжественная церемония проходит 7 мая в Большом Кремлевском дворце. Для Владимира Путина новый срок станет юбилейным — лидер занимает пост президента в пятый раз. Глава государства вступил в эту должность до 2030 года.

Ранее появилось видео с другим неожиданным гостем на инаугурации Путина. Церемонию посетила классный руководитель президента России. 91-летняя Вера Гуревич лично поздравила главу государства с инаугурацией. Бывший преподаватель отметила, что у Владимира Путина всегда все получалось. Вера Гуревич также пожелала, чтобы у него все получилось «только на отлично».