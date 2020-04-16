На Хаматову посыпалась критика за сериал «Зулейха открывает глаза»

https://static.news.ru/photo/85cc2c1c-7fbd-11ea-abf7-fa163e074e61_660.jpg Чулпан Хаматова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чулпан Хаматова рассказала, что получила вал критики за многосерийный фильм «Зулейха открывает глаза». Актриса играет в нём главную героиню. Это экранизация одноимённого романа Гузели Яхиной о раскулачивании в 30-е годы.

Премьера стартовала на «России 1», и в честь этого актриса и писательница провели прямой эфир в Instagram.

Я получаю много проклятий в связи с выходом фильма, — рассказала Хаматова в аккаунте фонда «Подари жизнь».

По её словам, она никак не могла представить, что на неё выплеснется волна осуждения за «осквернение истории».

Для меня раскулачивание — это убийство, трагедия огромного числа людей, — сказала Хаматова.

При этом самой актрисе виделось, что они показали историю недостаточно жёстко. Она переживала, что люди не почувствуют всю боль и трагедию раскулачивания.

Хаматова также отметила, что такой реакции не было ни на один фильм про сталинские времена с её участием. Даже на «Детей Арбата».

Книга «Зулейха открывает глаза» появилась в 2015 году. Роман переведён на более чем 20 языков и вышел в десятках стран мира. Съёмки сериала начались в 2018 году. Они проходили в Пермском крае и Татарстане.

Помимо Чулпан Хаматовой в сериале заняты Юлия Пересильд (Настасья), Сергей Маковецкий (доктор Лейбе), Евгений Морозов (Иван Игнатов), Александр Баширов (Горелов), Рамиль Сабитов (Муртаза), Роза Хайруллина (Упыриха) и другие актёры. Режиссёр фильма — Егор Анашкин (он уже снял сериалы «Деньги» и «Кровавая барыня»).

Ранее NEWS.ru писал, что пользователи сервиса продажи электронных и аудиокниг «ЛитРес» в 2019 году чаще всего приобретали для чтения роман Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза».