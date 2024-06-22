«На этом ставим точку»: Боня раскрыла причину разрыва с молодым бизнесменом Боня призналась, что рассталась с Гасановым из-за чрезмерного контроля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виктория Боня

Телеведущая Виктория Боня в эфире Rutube-шоу «Злые языки» призналась, что рассталась с молодым бизнесменом Русланом Гасановым из-за чрезмерного контроля. По ее словам, предприниматель ревновал ее по каждому пустяку. Терпение знаменитости лопнуло, когда Гасанов обвинил ее в неподобающем поведении перед другом Филиппом Плейном.

Я поставила в соцсеть скриншот, на котором не видно моего лица, что типа мы с Филиппом разговаривали. Мне тут же звонит Руслан и говорит: «Ты сейчас идешь и удаляешь это. Сидишь там голая в халате». У меня запахнутый халат. <...> Меня как взорвало! Не надо так со мной разговаривать! Все, что накопилось за три года контроля. Мне 45 лет в этом году, зачем мне отчитываться? Меня прорвало, я сказала: «Все! На этом мы ставим точку», — поделилась Боня.

Ранее Боня назвала звезду Comedy Woman Надю Сысоеву человеком «с внутренним уродством». Девушки поссорились во время съемок нового сезона шоу «Выжить в Дубае» из-за нехватки палаток для ночевки. Когда Боня предложила Сысоевой разделить с ней палатку, та ответила, что не будет поддерживать «лагерные порядки от профессиональных разводил». Боня в ответ напомнила, что на заре своей карьеры Сысоева ночевала у нее дома и спала с ней в одной кровати.